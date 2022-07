Nadir e Raya, i fratellini irresistibili che cercano una famiglia: vieni a conoscerli al Rifugio per cani Agrilia

Alzi la mano chi non riesce a farsi conquistare dall'affetto e dalla dolcezza di un cucciolo giocherellone... Al Rifugio per cani Agrilia di Ponte Pattoli, alle porte du Perugia, ce ne sono davvero tanti che aspettano solo di entrare nel cuore di un nuovo padrone e di una nuova famiglia. Abbandonati, ma presi in cura dalle premurose attenzioni dei volontari del Rifugio, coordinati dalla signora Lia, che ha fatto dell'accoglienza ai cani senza famiglia una vera e propria missione. E aspettano solo una vostra viista, allo scoperta di quel quattro zampe che conquisterà il vostro cuore e che non riuscirete a non potare via con voi...

Oggi vogliamo farvi conoscere questi due dolcissimi fratellini, Raya e Nadir

Nome: Raya (F) e Nadir (M)

Anni: Nati il 18 Novembre 2021

Sesso: femmina e maschio

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di loro: sono vivacissimi e affettuosissimi. Vaccinati, microchippati e sterilizzati.

Info: Rifugio per cani Agrilia

Che aspettate a venire a conoscerli?