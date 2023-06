Gatto sacro di Birmania: origine, caratteristiche fisiche e come prendersene cura

Il gatto sacro di Birmania è un gatto di razza fine molto affascinante. Il suo aspetto magnetico, l'espressione dolce e il portamento affascinante sono dovuti a uno standard rigoroso, che rende molto difficile la selezione di questa razza.

Un allevamento scorretto può facilmente provocare la perdita della dolcezza e della gentilezza della sua espressione. Il Birmano viene spesso scelto come animale domestico per il suo temperamento amabile.

Gatto sacro di Birmania: origine

I gatti Birmani sono una razza antica, che si pensa abbia avuto origine in Birmania (attuale Myanmar). Si ritiene che fossero gatti del tempio e, secondo la leggenda, quando un prete moriva il suo spirito fluiva nel suo fedele gatto prima di passare alla vita successiva.

Il grande ingresso del Birmano in Occidente è un po' oscuro, ma è generalmente riconosciuto che all'inizio del 1900 una coppia di gatti, un maschio e una femmina, fu spedita in Francia. Il maschio è morto durante il viaggio, ma la femmina incinta, di nome Sita, è sopravvissuta e ha dato alla luce un gattino di nome Poupee de Madalpour.

Nel 1925, i birmani furono riconosciuti dalla Federation of Feline Francaise. Ma la seconda guerra mondiale devastò la razza e solo due birmani rimasero in Francia. Nel tempo, tuttavia, la razza è rinata e nel 1967, la razza Birmana è stata riconosciuta negli Stati Uniti. Oggi rimane popolare per la bellezza e la sua natura dolce.

Caratteristiche fisiche

In genere è un gatto di taglia media - non grande come un Maine Coon, ma nemmeno piccolo - con una struttura ossea robusta.

Il corpo è leggermente allungato rispetto alle zampe, cioè le zampe sono corte e robuste rispetto al corpo. I maschi sono generalmente più grandi e hanno una testa più massiccia.

Una femmina dalla struttura snella non dovrebbe essere impiegata per la riproduzione, sia per evitare gatti fuori standard sia per la salute del gatto (e quindi dei cuccioli).

La pelliccia del Birmano è setosa, morbida, semilunga e con poco sottopelo. Il pelo è corto sul muso, allungandosi gradualmente sulla guancia, mentre è lungo e folto intorno al collo, proprio come se fosse una criniera di leone. È lungo sul dorso e sui fianchi, si accorcia leggermente sulle gambe.

Il gatto sacro della Birmania è un gatto colourpoint. I punti sono: muso, orecchie, zampe, coda, genitali. Il resto del corpo è dello stesso tono delle punte, ma in una versione sbiadita, quasi bianca.

Gli occhi del Birmano hanno una forma leggermente ovale e sono di un intenso colore blu. Le orecchie del gatto di Birmania non sono né troppo piccole (come nel gatto persiano) né troppo grandi (come nel Maine Coon).

Sono di taglia media, posizionate leggermente oblique e in avanti, non troppo sulla sommità del cranio ma piuttosto ben distanziate. Le punte sono arrotondate e la forma è quella di un triangolo isoscele, la cui base è uguale all'altezza.

Cura e salute del gatto sacro di Birmania

Ammettiamolo, i gatti a pelo lungo richiedono un po' più di cura per mantenersi belli e sani. I birmani nonostante siano gatti a pelo lungo, non hanno un sottopelo denso, quindi il loro manto non ha la stessa probabilità di arruffarsi o aggrovigliarsi e pettinarli è molto semplice.

Vanno d’accordo con altri felini e anche con i cani, possono restare a casa da soli ma l’unica accortezza è lasciar loro giochi con cui trascorrere del tempo. Amano le coccole del proprio padrone umano e sono perfetti in una famiglia con bambini.

I birmani sono moderatamente attivi, ma adorano avere un comodo trespolo o un'amaca vicino a una finestra soleggiata in modo che possano fare un pisolino.

Fortunatamente, i gatti Birmani non hanno molti problemi di salute di cui preoccuparsi. Come un certo numero di altre razze di gatti, sono suscettibili alla cardiomiopatia ipertrofica (HCM), che è una malattia del cuore, così come alla malattia renale chiamata malattia del rene polisistico (PKD). Ma nel complesso, sono una razza abbastanza sana. Infine, come altri felini, i birmani hanno bisogno di cure dentistiche regolari per prevenire le malattie dentali.

Articolo originale su Today.it