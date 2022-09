D-Day, al Quasar Village di Corciano due giorni per festeggiare il migliore amico dell'uomo

Una grande festa, scandita da giochi, sport, ospiti, espositori, musica e gadget per tutti: è quella che aspetta sabato 24 e domenica 25 al Quasar Village tanti amici a 4 zampe e i loro padroni per il D-day, manifestazione cinofila che il centro commerciale di Ellera di Corciano ha organizzato per il suo ottavo compleanno, in collaborazione con il Gruppo Cinofilo Perugino.

Si dice che il cane sia il miglior amico dell’uomo e sicuramente per alcuni lo è davvero, un affetto irrinunciabile che è parte integrante della propria famiglia. Che sia un ‘trovatello’ o di razza, la sua presenza in casa porta tanta allegria. Il D-day culminerà domenica alle 17 con la sfilata canina amatoriale, in cui saranno premiati i primi tre classificati delle categorie ‘Il cane più bello’ e ‘Il cane più simpatico’.

La partecipazione è libera e gratuita, per un massimo di 60 partecipanti, selezionati in base all’ordine di iscrizione. Per iscrivere il proprio amico a quattro zampe basterà recarsi alla postazione multiservizi Helpy, all’interno del centro commerciale, portando con sé il libretto sanitario del cane, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20, oppure telefonando allo 075.5172071 entro le 20 di sabato 24 settembre. Entro le 17 di domenica 25 settembre, poi, i partecipanti dovranno recarsi alla postazione Helpy per il ritiro del pettorale e del kit di partecipazione. Una giuria decreterà i vincitori per ciascuna categoria che riceveranno in premio, oltre ai trofei realizzati dalla Gioielleria Bartoccini, gift card Quasar Village, buoni spesa dell’Isola dei Tesori e collari gps Kippy con un anno di abbonamento incluso.

La sfilata sarà preceduta, alle 16, dall’esibizione ‘Coro del sole’ della sezione di Perugia del Club alpino italiano. Alle 16.30, poi, sarà protagonista Martina, in arte Marty e Yuko, creator famosa sui social per condividere le avventure con il suo bellissimo Siberian Husky Yuko. Martina premierà due importanti ospiti: Benedetta Casciola, campionessa del mondo di agility dog under 15, categoria 300, e Federica Ricci, campionessa del mondo di para-agility.

Si parte, dunque, sabato 24 alle 10 con l’apertura degli stand, che accolgono i principali allevamenti e associazioni cinofile, e il Dogs Village, uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe nell’area antistante al punto vendita L’Isola dei Tesori. La due giorni sarà costellata, dunque, di iniziative di Agility dog e Rally obedience, un’attività e una disciplina sportiva da praticare insieme al proprio cane per un’intesa perfetta; e poi ancora ci sono ‘Mondioring’, per allenare l’equilibrio di Fido e la sua capacità di valutare in maniera autonoma le situazioni di pericolo; ‘Giochi olfattivi’, con i quali testare il fiuto del proprio amico a quattro zampe insieme agli educatori; ‘Il cane in città’, per imparare a gestire il cane negli ambienti urbani, a cura degli esperti Handler; ‘Dog dance’, simpatica attività a metà tra sport e divertimento, condotta a ritmo di musica; ‘Pet terapy’, per scoprire quali benefici gli umani possono trarre dal rapporto con il cane che, per esempio, è in grado di stimolare in noi l’affettività e la memoria e aiutarci a controllare l’aggressività e lenire la depressione; ‘Puppy class’, per imparare l’inserimento del cucciolo in famiglia, stimolarlo e guidarlo giorno dopo giorno, affinché possa diventare da adulto un cane rilassato ed equilibrato. Infine, sono previste dimostrazioni della unità cinofile della Guardia di Finanza.