Vieni a conoscere Alma, è timida ma affettuosa e cerca un padrone

Se l'autunno vi mette malinconia e vi sentite soli, cosa c'è di meglio che accogliere in casa un amico a quattro zampe, capace di riempire le vostre giornate?

Giocherelloni, vivaci e soprattutto fedeli, i pet sono in grado di dare allegria alle vostre giornate, sia che in famiglia siate soli, sia che invece la vostra casa sia particolarmente piena, soprattutto di bambini. Infatti, non dobbiamo dimenticare quanto sia importate il rapporto dei più piccoli con gli animali. Crescere con un cane o un micio in casa significa imparare il rispetto per questi esseri e per la natura in generale.

Al Rifugio per cani Agrilia, in prossimità di Perugia, circa 140 esemplari di ogni tipo sono in attesa di trovare un padrone e una famiglia che li accolga.

E allora, andiao a conoscenre uno.

PIN

Nome: Alma

Anni: Nata il 4 Gennaio 2016

Sesso: femmina

Genere: Meticcio

Malattie: non presenti

Su di lei: Un po' timida ma molto affettuosa con le persone. Compatibile con tutti i suoi simili. Vaccinata, microchippata e sterilizzata.

Info: Rifugio per cani Agrilia