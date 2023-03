Umbertide, la polizia stradale incontra 500 studenti

Prevenire gravi incidenti, come quello avvenuto lo scorso dicembre a San Giustino, dove persero la vita quattro ragazzi tra i 17 e i 22 anni è possibile. Con questo obiettivo, anche nel ricordo di quelle giovani vite prematuramente spezzate, la Sezione della Polizia Stradale di Perugia è intervenuta presso il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide, Istituto di istruzione secondaria vincitore del progetto Miur “Strada Facendo”, per una giornata di informazione sul tema della sicurezza stradale che ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi seconde e terze.

L’incontro, durato l’intera mattinata, si è svolto alla presenza degli studenti di alcune classi del terzo anno. Grazie alla strumentazione tecnologica messa a disposizione dell’Istituto, sono state coinvolte anche undici classi seconde ed otto classi terze che hanno seguito in streaming le tematiche affrontate, di volta in volta, dagli agenti della Polizia Stradale di Perugia e di Città di Castello.

Durante la lezione, gli studenti hanno potuto riflettere - con l’aiuto di filmati, testimonianze visive, diagrammi - su tutte quelle condotte e comportamenti scorretti o sconsiderati quali l’utilizzo di smartphone durante la guida, l’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, il mancato utilizzo di sistemi di ritenuta, la velocità non commisurata alle condizioni di strada e traffico e la mancanza delle distanze di sicurezza.

L’opera di sensibilizzazione e l’invito a non sottovalutare i rischi di un comportamento imprudente e pericoloso tra i più giovani è uno dei principali obiettivi che la Polizia Stradale persegue per cercare di infondere, specialmente nei ragazzi delle scuole superiori, prossimi neopatentati e futuri cittadini di questo territorio, i valori di legalità e rispetto per le regole - per gli altri e per sé stessi – fondamentali per un sereno vivere civile.

In tale ottica va apprezzato lo sforzo formativo di Scuole come il Campus “Leonardo da Vinci” di Umbertide che ha permesso di portare questo importante messaggio a quasi 500 tra ragazzi e ragazze.

L’incontro è poi proseguito all’esterno del Campus dove gli agenti hanno effettuato alcune dimostrazioni pratiche sul funzionamento degli strumenti di controllo in dotazione alla Polizia Stradale quali i precursori per lo screening sull’assunzione di droghe o gli etilometri per la misurazione della concentrazione di alcool nell’aria espirata. Contestualmente, il personale della Croce Bianca di Città di Castello, presente all’iniziativa, ha mostrato agli studenti le attrezzature per far fronte alle diverse tipologie di emergenza, contenute a bordo dell’ambulanza.