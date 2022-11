Pietralunga, pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua. Puletti e Mancini (Lega): “Servono interventi immediati”

“Servono interventi immediati di pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua nel territorio di Pietralunga per impedire il verificarsi di nuove criticità scatenate dalle piogge attese nel periodo autunnale”: a lanciare l’allarme sono i consiglieri regionali della Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini che hanno effettuato un sopralluogo nelle zone interessate. “Abbiamo incontrato i cittadini e le aziende alluvionate di Pietralunga – riferiscono Puletti e Mancini – sia per illustrare le iniziative messe in campo dalla Regione Umbria a sostegno di abitanti e realtà economiche del territorio, sia per raccogliere in loco le problematiche impellenti. In seguito al sopralluogo abbiamo potuto constatare l’esistenza di criticità riguardanti il mancato intervento di Afor nella pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua. In prossimità dei fossi e delle sponde del fiume Carpinella, che ha straripato di recente, persiste la presenza di detriti, sedimenti, alberi sradicati e rami secchi accatastati che con i primi fenomeni atmosferici autunnali potrebbero contribuire al verificarsi di nuove esondazioni. Incomprensibile, vista la criticità della situazione – proseguono i consiglieri – che Afor non abbia ancora dato l'incarico agli operai forestali di ripulire gli argini e che sia necessario da parte della Lega Umbria sollecitare interventi immediati e tempestivi per evitare il verificarsi di quanto già accaduto in passato. Ci stiamo già muovendo – concludono - per far sì che non si perda altro tempo prezioso”.