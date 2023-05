Città di Castello, si presenta sotto casa della ex e le distrugge l'auto: arrestato

I Carabinieri del Radiomobile di Città di Castello hanno arrestato un uomo di 55enne di Città di Castello per violazione del divieto di avvicinamento alla ex moglie.

L’uomo, in stato di ubriachezza, si è recato sotto casa della donna e si è messo a urlare e imprecare, danneggiando l'auto della ex, romperle i vetri, i fari e rovinando la carrozzeria. La donna, spaventata, ha chiamato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto e portato l'uomo in caserma.

Dagli accertamenti è emerso che era destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla ex moglie, proprio per i comportamenti vessatori e violenti che aveva tenuto nei suoi confronti.

Il giudice ha convalidato l’arresto rimandando all’autorità giudiziaria competente le valutazioni circa un eventuale aggravamento delle misure cautelari già in atto a suo carico.