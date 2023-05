Monte Santa Maria Tiberina, il consiglio comunale e la giunta del sindaco Michelini

Primo consiglio comunale per il Comune di Monte Santa Maria Tiberina dopo le elezioni del 14 e 15 maggio, che hanno decretato la vittoria di Letizia Michelini, confermata sindaca per la terza volta consecutiva sfiorando l’80% delle preferenze.

Nel corso della seduta di insediamento Bruschi, Mancini, Raini, Banelli e Foiani sono stati nominati membri effettivi delle Commissioni consiliari, mentre a Diego Brillini è stato affidato il ruolo di capogruppo consiliare della lista di maggioranza e a Francesco Algeri Rignanese quello di capogruppo della minoranza.

Michelini ha poi annunciato i nomi dei componenti della giunta, formata da due assessori: Michele Simoni, che sarà anche vicesindaco, con delega alle funzioni relative a Turismo, Scuola e Sviluppo Economico, e Gregorio Severini, delegato ai Lavori pubblici, Politiche giovanili e Ambiente.

"Al centro di ogni obiettivo che ci prefisseremo di raggiungere ci sarà sempre l’impatto che lo stesso avrà sui cittadini. Come e quanto le singole azioni che metteremo in campo saranno in grado di migliorare la vita in concreto delle persone - ha spiegato Michelini - . Sarà fondamentale concentrarsi sulla manutenzione del territorio, dalla viabilità al decoro urbano, financo alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Consolidare i dati sul turismo, garantire servizi efficienti per cittadini e imprese, oltre ad affrontare le nuove sfide legate alle innovazioni tecnologiche, ai cambiamenti climatici e ai rincari energetici e delle materie prime".