Città di Castello, Emanuele Mattei ha vinto il concorso per diventare comandante dei vigili urbani

Si chiama Emanuele Mattei, ha 48 anni, ed è il vincitore del concorso bandito dal Comune per ''la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di dirigente – comandante del corpo di polizia municipale''.

Almeno, secondo quanto riporta la determinazione del dirigente numero 1111 del 3 ottobre, che si trova nell'albo pretorio del sito internet del comune tifernate.

Originario della provincia di Roma, Mattei è in Polizia Locale dal 1998, prima a San Giovanni Persiceto come agente; poi a Mirandola in provincia di Modena con concorso per ufficiale, con una esperienza in vari settori di Polizia Locale compresi i servizi in occasione di calamità naturali (alluvioni e terremoto). Poi un secondo concorso da ufficiale vinto a Comacchio, poi un incarico a Ferno, in provincia di Varese. Ha una laurea magistrale in giurisprudenza, si è abilitato come avvocato presso la Corte dell’Appello di Bologna, ha seguito diverse indagini di polizia giudiziaria su truffe assicurative e online, immigrazione, eventi calamitosi.