Città di Castello, polizia denuncia un cinquantasettenne: doveva restare a casa invece era al bar

Doveva restare nel comune di San Giustino perchè sottoposto a sorveglianza speciale, invece un cinquantasettenne è stato trovato comodamente seduto in un bar di Città di Castello

A scoprilo sono stati gli uomini del commissariato tifernate durante un servizio dedicato ai controlli degli esercizi commerciali.

Proprio durante gli accertamenti di natura amministrativa di un bar, gli agenti hanno scoperto che l'uomo era sottoposto alla sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiornare nel Comune di San Giustino. Così è stato denunciato sia per non aver rispettato l’obbligo di soggiorno disposto dal Tribunale sia perchè non aveva avvisato le autorità competenti in merito al suo spostamento.