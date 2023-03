Città di Castello: ubriaca alla guida, provoca incidente

La Polizia Locale di Città di Castello ha denunciato per guida in stato di ebbrezza una donna di San Giustino responsabile di un tamponamento a catena tra quattro auto che si è verificato in viale Europa, all’altezza del semaforo.

L’automobilista ha colpito il veicolo che la precedeva, coinvolgendo nella collisione anche altri due mezzi che transitavano nella stessa direzione. Gli accertamenti a cui stata sottoposta la donna da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi del caso, hanno evidenziato una concentrazione di alcol nel sangue pari a 1,49 g/l.

L’automobilista rischia ora un’ammenda fino a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, con ritiro della patente di guida per la sospensione da 6 mesi ad un anno.