Città di Castello, Lega: “Grazie a nostra richiesta, avviati dalla Provincia i lavori per messa in sicurezza della 105”

“Pochi giorni dopo la nostra richiesta, la Provincia di Perugia ha provveduto ad avviare tramite i tecnici competenti le opere di pulizia e

manutenzione presso la SP 105 nella zona sud del comune di Città di Castello”. Così il consigliere provinciale della Lega di Perugia Giovanni Dominici insieme al consigliere regionale Lega Umbria Manuela Puletti.

“In seguito ad un sopralluogo svolto sul tratto stradale della SP 105 in prossimità delle zone di Trestina, San Leo Bastia e Bonsciano, su segnalazione dei cittadini allarmati dalle violenti piogge dell’ultimo periodo – spiegano i leghisti – abbiamo inoltrato alla Provincia di Perugia la richiesta di intervento immediato. La nostra preoccupazione riguardava la presenza di detriti posti a ridosso delle banchine e vicino ai corsi dei fiumi che, con la possibilità del verificarsi di fenomeni atmosferici intensi, avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità delle abitazioni e delle realtà economiche presenti. Il nostro appello è stato accolto e dopo pochi giorni i tecnici della Provincia di Perugia hanno iniziato le opere di pulizia e manutenzione necessarie a mettere in sicurezza il tratto. È questa l’ennesima dimostrazione del lavoro della Lega Umbria a contatto con i cittadini, fondamentale per raccogliere le istanze del territorio e trasformare le problematiche esistenti in proposte concrete per la risoluzione delle stesse. Le battaglie di buonsenso non devono avere colori politici – concludono Dominici e Puletti – per questo ringraziamo la Provincia di Perugia per essersi prontamente attivata dopo la nostra sollecitazione"