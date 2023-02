Città di Castello, nasce l’Associazione “Persona&Persone”

''Si è costituita a Città di Castello l’Associazione “Persona&Persone” fondata in via primaria su canoni di indipendenza del pensiero e libertà di espressione, peraltro sanciti, con rigore e vigore, dalla Carta costituzionale della Repubblica Italiana, oggi troppo spesso e troppo malamente disattesa''.

Con queste parole inizia la nota della neonata associazione, che vede fra i soci fondatori Alessandro Bartoli Roberta Zati, Massimo Mariangeli, Francesco Gallo, Riccardo Leveque, Elda Rossi, Ivano Granci, Marco Floridi, Carlo Polchi, Francesco Grilli e Nicola Morini.

''Un principio generale ha accumunato tutti soci fondatori: la determinata volontà di affrontare nella nostra Città, ma con uno sguardo a tutta l’ Alta Valle del Tevere, un percorso idealmente e operativamente inedito, in cui le peculiari potenzialità di ciascuno potessero esplicarsi al meglio tramite concrete iniziative di carattere culturale “politicamente non corretto”, soprattutto, ma anche attivistiche offrendo un contributo, sperabilmente significativo, alla risoluzione dei gravi problemi che da lunghi anni affliggono la locale società e non solo''.

Secondo i soci ''Prevale, dunque, sulle nostre semplici individualità un’idea comune, poiché il valore portante da riportare urgentemente - come elemento di equilibrio nella vita quotidiana degli uomini del nostro tempo - è la centralità della persona umana e non certo le astruse formule finanziarie, adottate con cinica capziosità dalle fabbriche del potere, fino al punto di imporre il grande inganno produttivo di infausti effetti per tutti i cittadini del nostro Paese. Il futuro dell’ ambiente, come detto cittadino, ma non solo, in cui viviamo e realizziamo la nostra personalità ci sta particolarmente a cuore; ed è questa la principale ragione per la quale abbiamo sentito la necessità, il dovere forse, di unirci esprimendoci in libertà''.