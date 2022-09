Città di Castello: numero verde di Sogepu di nuovo a disposizione degli utenti

La funzionalità del centralino di Sogepu è stata pienamente ripristinata e per ogni esigenza gli utenti potranno contattare di nuovo l’azienda attraverso il numero verde 800.132.152.

Per informazioni sulle modalità di svolgimento dei servizi e consigli sulla separazione dei materiali per la raccolta differenziata sono a disposizione anche l’indirizzo di posta elettronica ecosportello@sogepu.com e il numero Whatsapp 348.6415231, solo per la messaggistica.