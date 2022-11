Città di Castello, sicurezza stradale a Lerchi: controllo della velocità e nuove soluzioni per la tutela dei bambini delle scuole

Il sindaco Luca Secondi ha preso l’impegno di garantire maggiore sicurezza all’attraversamento stradale dei bambini che frequentano le scuole di Lerchi, in attesa dell’installazione dei dispositivi per il controllo elettronico della velocità il cui acquisto da parte dell’amministrazione comunale è in itinere. “Verificherò con la Polizia Municipale come poter intervenire a tutela della sicurezza dei bambini e delle famiglie, ma anche la percorribilità di soluzioni come lo spostamento dell’ingresso frontale alle scuole mediante il ricorso all’accesso laterale già presente, sul quale chiederò una valutazione tecnica della dirigenza scolastica, e l’estensione del servizio di sorveglianza scolastica in convenzione con Auser”, ha spiegato il sindaco, rispondendo all’intervento in sede di comunicazioni del consiglio comunale della capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, che chiedeva conto della richiesta di intervento sottoposta alla Polizia Municipale lo scorso 21 ottobre. “Non chiedo tanto una risposta a me, quanto ai residenti che hanno segnalato la problematica della sicurezza stradale nell’area della scuola primaria e della scuola dell’infanzia di Lerchi”, aveva detto la rappresentante della minoranza, sollecitando l’estensione della sorveglianza della Polizia Municipale dalle ore 7.30 alle ore 9.30 e dalle ore 16.00 alle ore 16.30. “Il timore delle famiglie è particolarmente alto – aveva segnalato Arcaleni – perché i mezzi pesanti e le automobili non rispettano i limiti di velocità e non ci sono dissuasori”.