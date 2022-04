Lega: “Su E78 battaglia storica per l’Alto Tevere e noi sempre in prima linea”

"Quella della E78 Grosseto-Fano è una battaglia storica per l'Alto Tevere, e la Lega l'ha sempre combattuta in prima linea ad ogni livello istituzionale": così l'on. Riccardo Augusto Marchetti, Lega, in una conferenza stampa nella sede del partito a Città di Castello alla quale hanno partecipato anche l'assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche e i consiglieri regionali Lega Umbria Manuela Puletti e Valerio Mancini.

"Dall'elezione alla Camera dei deputati - ha detto ancora Marchetti - ho a più riprese sottoposto il tema all'attenzione del Governo con atti parlamentari e fatto sopralluoghi insieme a rappresentanti del Governo, ribadendo l'urgenza di sbloccare lo stallo in cui da oltre trent'anni versa la E78 Grosseto-Fano. Lo stanziamento di 90 milioni consentirà finalmente l'apertura della Galleria della Guinza. Dapprima a una sola corsia con il progetto di ampliamento della seconda canna: si tratta di un traguardo storico che darà al nostro territorio un collegamento diretto e funzionale con Marche e Toscana.

Mettere in connessione l'Alto Tevere, uno dei distretti produttivi più importanti per l'economia Umbra, la Provincia di Pesaro-Urbino, che da sola rappresenta lo 0.6% del Pil nazionale, e anche l'aretino, è fondamentale per garantire lo sviluppo economico, culturale e turistico del nostro territorio. A trarne beneficio non saranno solo i cittadini alto tiberini, i pendolari e i turisti, ma anche e soprattutto le imprese. Dopo cinquant'anni di amministrazione regionale di sinistra, che ha umiliato il nostro territorio relegandolo all'isolamento, finalmente la Giunta a trazione Lega sta ridando centralità all'Alto Tevere. Un ringraziamento particolare va al nostro assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche che, con serietà e impegno, sta lavorando per ridare vita alle zone più periferiche della nostra regione, con un'attenzione particolare anche all'Alta Umbria, per decenni dimenticata. Nelle prossime settimane continuerò

la mia interlocuzione con il Governo al fine di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti e dei lavori".

Per il consigliere regionale della Lega Manuela Puletti "il via libera da parte del Ministero delle infrastrutture per la progettazione dei lavori della E78 e l'apertura della galleria della Guinza rappresenta una vittoria per l'AltoTevere e per tutta la regione". "Dove non è arrivato il Partito Democratico che per decenni ha governato la Regione - ha aggiunto -, è arrivata la Lega con la giunta Tesei, grazie a un lavoro in sinergia condotto dall'assessore Melasecche, dall'onorevole Marchetti, con il contributo fondamentale di tutti gli amministratori locali che hanno fortemente creduto in questo progetto.

Finalmente l'Altotevere è messo nelle condizioni di poter valorizzare le sue peculiarità e di uscire da quell'isolamento a cui la sinistra lo aveva relegato, impendendo al tessuto produttivo locale, che pure ha contribuito in maniera determinante al Pil regionale, di esprimere al massimo le sue potenzialità attraverso una visione politica programmatica a lungo termine come quella che stiamo sviluppando oggi. A questa opera, non va dimenticato, si aggiungono poi i lavori che stiamo portando avanti per la riapertura della Ferrovia centrale umbra.

Dopo due anni dove la priorità della politica è stata purtroppo confinata nell'esigenza di risolvere le questioni legate al Covid, ora finalmente iniziamo a dare risposte concrete all'Umbria e all'AltoTevere, con buona pace dei sindaci del Pd di Città di Castello e San Giustino che invece di polemizzare potrebbero riconoscere i meriti della Lega e del governo Tesei e magari prendere spunto su come si amministra un territorio".