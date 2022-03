Città di Castello, fiamme in un bosco: domate dopo 3 ore di lavoro

Hanno operato oltre tre ore evitando che il rogo si allargasse. Solo grazie ai vigli del fuoco che un incendio in un bosco di castagni, nella zona di Muccignano di Morra, frazione situata nella zona sud del comune, si estendesse.

L'allarme al 115 è arrivato intorno alle 13,30 di ieri, giovedì 17 marzo. Sul posto sono subito arrivati i pompieri del distaccamento di Città di Castello, che hanno iniziato a spegnere il rogo. In pochi minuti, però, il vento è aumentato e con esso il rischio che le fiamme si estendessero. Così sono stati allertati anche i volontari di Sansepolcro che sono arrivati nella frazione tifernate con i mezzi e si sono messi all'opera per spegnere l'incendio. Nel frattempo da Perugia è partito anche il Direttore Operazione Spegnimento: è la figura che, in un incendio boschivo, dirige le operazioni di spegnimento avvalendosi delle forze a terra e dei mezzi aerei.

Fortunatamente, però, i vigili del fuoco dopo oltre tre ore hanno domato l'incendio. A Muccignano sono arrivati anche gli agenti dei carabinieri forestali per cercare di capire le cause delle fiamme e il punto d'innesco.