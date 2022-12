Città di Castello, solidarietà sotto l’albero: la Chiesa Evangelica Cristiana dona pacchi alimentari

Nella settimana di Natale la Chiesa Cristiana Evangelica ha voluto testimoniare l’attenzione per le persone che vivono una condizione di difficoltà economica, preparando per loro pacchi alimentari che possano permettere di affrontare più serenamente le giornate festive che stanno arrivando. Alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, i pacchi sono stati consegnati al Comune, nella sede del Segretariato Sociale, dove i donatori hanno potuto incontrare direttamente alcuni cittadini. “Un gesto importante di vicinanza soprattutto nel periodo delle festività, che per molte famiglie può risultare ancora più difficile del resto dell'anno", commenta Calagreti, nel sottolineare insieme al sindaco Luca Secondi “il ringraziamento di cuore alla generosità dimostrata dalla comunità della Chiesa Cristiana Evangelica, un segnale importante della sensibilità e dell’altruismo con cui tanti tifernati si stanno avvicinando al periodo delle festività natalizie”. Nell’occasione le rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica presenti hanno evidenziato “la volontà di dare un contributo per fronteggiare il senso di disagio presente anche nel nostro territorio”. “Gli incontri con i cittadini hanno reso possibile scambi di incoraggiamento corrisposti da tanta gratitudine – rimarcano le protagoniste dell’iniziativa - e per questo vogliamo ringraziare sentitamente l'assessore Benedetta Calagreti e il sindaco Luca Secondi per la partecipazione espressa, per averci messo a disposizione i locali del Comune e la preziosa collaborazione degli uffici del Segretariato Sociale”.