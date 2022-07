Città di Castello, Alberto Burri protagonista a Pechino con una mostra

Alberto Burri protagonista a Pechino, al museo World Art Museum. Nei giorni scorsi, infatti, è stat inaugurata la mCitostra The Infinite Universe of Wuji: Masterpieces from the Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma dove ci sono esposte anche le opere del maestro tifernate.

La mostra, organizzata nel quadro dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina 2022, è un grande progetto internazionale concepito dalla Gnam di Roma e prodotto da China Museum International per mostrare al pubblico cinese una delle più grandi e importanti collezioni di arte moderna e contemporanea. La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, sotto la guida della direttrice Cristiana Collu, ha selezionato 62 capolavori nell’ambito di un percorso espositivo di opere italiane ed europee. Tra le opere esposte, quelle dei grandi maestri italiani, fra cui Amedeo Modigliani, Giorgio De Chirico, Giacomo Balla, Lucio Fontana ed artisti europei come Kandinskij, Picasso e Degas.

L’ambasciatore Luca Ferrari ha sottolineato l’entrata nel vivo dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-Cina, con questa inaugurazione a Pechino. “La presenza oggi in Cina di queste mostre conferma il ruolo dell’Italia come superpotenza culturale ed è prova della varietà del nostro patrimonio artistico e dell’importanza delle nostre istituzioni museali – ha detto - Si tratta di iniziative di diplomazia culturale che riaffermano la forza della cultura come strumento di soft power e fattore di avvicinamento tra i popoli”.

“The Infinite Universe of Wuji: Masterpieces from the Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma” sarà in mostra al World Art Museum di Pechino dal 23 luglio al 30 ottobre 2022.