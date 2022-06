Citerna, in fiamme oltre 15 mila metri quadrati

Oltre 15 mila metri quadrati, due squadre (una da Città di Castello e l'altra da Sansepolcro), con una densa colonna nera di fumo visibile da diversi chilometri di distanza.

Momenti di paura ieri sera, intorno alle 20,30 nel comune di Citerna, al confine con la Toscana, dove le fiamme hanno interessato un campo che era stato da poco lavorato. L'incendio, sulle cui cause sono in corsi ulteriori verifiche, in pochi minuti è riuscito a divorare una zona molto vasta. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco: nel frattempo i proprietari dell'area hanno cercato di spegnere le fiamme usando un annaffiatoio industriale che era collocato proprio nella zona delle fiamme