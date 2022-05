Altotevere, torna “Borghi sicuri”, controlli a raffica in diversi territori

Tre posti di controllo, identificate 23 persone e ispezionati 21 veicoli. Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito del progetto “Borghi Sicuri” che, questa volta, ha visto impiegato il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Città di Castello, coadiuvato dal Reparto Prevenzione Crimine “Umbria Marche” e dalle Polizie Locali, nei comuni di Citera, Monte Santa Maria Tiberina, Umbertide e Montone.

Le pattuglie hanno concentrato i controlli nelle zone periferiche situate in alta collina, con particolare attenzione ai centri storici e all’area industriale di Pistrino. Di notevole impatto si sono dimostrati i contatti delle pattuglie con le persone presenti nei centri storici dei Comuni, in particolar modo in quello di Santa Maria Tiberina che, in questo periodo dell’anno, è abitato da circa 20 persone, soprattutto anziane, le quali hanno accolto con grande piacere la presenza degli operatori della Polizia di Stato.

Gli equipaggi, che hanno effettuato anche controlli appiedati, sono stati avvicinati dai residenti che hanno ricevuto dagli agenti diversi consigli utili e informazioni per prevenire truffe e raggiri.