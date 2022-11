Umbertide, carabinieri smantellano centro di spaccio: 3 persone arrestate e 6 indagate

Due persone in carcere, una ai domiciliari e 6 persone indagate. Nuova maxi operazione dei carabinieri che hanno scoperto un covo di spaccio a Umbertide.

Il blitz, avvenuto questa mattina, giunge al termine di una complessa attività di indagine svolta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello e coordinata dalla Procura di Perugia, per smantellare una rete di detenzione e spaccio continuato ed in concorso di sostanze stupefacenti. Inchiesta che è durata tra l'ottobre 2021 ed il luglio 2022 a Umbertide e che vede attualmente indagate 6 persone, i carabinieri hanno documentato circa 40 episodi di cessione di stupefacente, proceduto ad un arresto in flagranza per detenzione di circa 80 grammi di stupefacente del tipo cocaina, sequestrando un totale di circa 120 grammi di cocaina e 150 grammi di crack, segnalando all'autorità amministrativa 4 persone per uso di stupefacenti.

Dagli accertamenti è emerso che gli indagati, al fine di impedire alle forze dell'ordine di individuare i nascondigli dello stupefacente, hanno utilizzato delle abilissime tecniche di occultamento; in una occasione la sostanza era stata nascosta anche sopra gli ingranaggi del vano ascensore di un condominio, dove è stato effettuato un considerevole sequestro da parte dei militari.

Le 2 persone in carcere, sono indagate anche per l'ipotesi di reato di estorsione, in relazione ad un episodio in cui avrebbero colpito con schiaffi, calci e pugni, un consumatore per costringerlo a saldare debiti progressi accumulati nei loro confronti.