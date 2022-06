Città di Castello: “Torneo in amicizia”, triangolare di calcio fra una rappresentativa del comune, dei Carabinieri e della Polizia

Un torneo di calcio all’insegna dell’amicizia, della passione per lo sport e ripartenza, quello in programma mercoledi 15 giugno a partire dalle ore 19 allo stadio “Corrado Bernicchi”.

A scendere in campo nel tappeto verde dello stadio di Viale Europa tirato a lucido, saranno tre formazioni in rappresentanza del comune di Città di Castello, dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato.

“Iniziamo la stagione di queste simpatiche sfide calcistiche in amicizia con un primo triangolare e successivamente coinvolgeremo altre squadre in rappresentanza delle forze dell’ordine e associazioni. E’ una festa in amicizia aperta a tutta la cittadinanza, ad ingresso libero che segna un punto di ripartenza anche attraverso lo sport”, ha dichiarato il sindaco, Luca Secondi, “capitano” della formazione del comune tifernate che annovera amministratori e dipendenti pronti a cimentarsi con i 45 minuti di sano agonismo: l’assessore allo sport, Riccardo Carletti, ha già prenotato la maglia di centravanti, imitato sicuramente da altri colleghi di giunta, consiglio e “palazzo”.