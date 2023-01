Città di Castello, ecco tutti i nomi della segreteria del Pd

Svelata, finalmente, la segreteria comunale del Partito democratico.

Tutti i dettagli sono stati annunciati durante un incontro a cui ha preso parte anche l'onorevole Anna Ascani, vicepresidente della Camera; Michele Bettarelli, consigliere regionale del partito democratico e Luca Secondi, sindaco tifernate.

Della segreteria fanno parte: Francesco Bernicchi; Chiara Burzigotti; Michele Ceccagnoli; Riccardo Celestini; Maruska Gaggi; Marcello Gnoni; Arianna Rossi e Alessio Tibulli. La segreteria è completata da Gionata Gatticchi (capogruppo consiliare) e Massimo Minciotti (tesoriere). Sono invitati permanenti Mirko Pescari e Letizia Guerri, membri tifernati della segreteria provinciale e della direzione regionale del Partito.

''Questa la squadra, con età media 40 anni – ha detto il segretario Marco Conti - un gruppo che sappia ascoltare e comprendere” per poi elaborare una proposta convincente e coinvolgente. Saremo di stimolo e supporto per i nostri amministratori, con lavoro sinergico, ma nella distinzione dei ruoli, in vista della complessità delle sfide che la città sarà chiamata ad affrontare''