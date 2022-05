Città di Castello, lavori Umbra Acque, rubinetti a secco: ecco le zone e gli orari

Interventi "programmati e indifferibili" sulle condotte idriche di Città di Castello. Umbra Acque annuncia le opere che interesseranno il territorio tifernate dalle 22 di giovedì 5 maggio alle 6 diu venerdì 6 maggio.

''L’erogazione idrica – si legge in una nota – verrà sospesa nel Quartiere Rignaldello e Casella (nell'area compresa fra via di Rignaldello, viale Vittorio Emanuele Orlando, via Roma, via Oderisi da Gubbio, via della Canonica, via Ippolito Nievo, viale Risorgimento, via Renato Fucini, via Vallerois, via dei Mille, via Divisione Cremona, via Cesare Abba, via XXII Luglio ed eventuali zone limitrofe''.

Gi addetti evidenziano che che al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrebbe essere caratterizzata da piccoli fenomeni di torbidità o di opalescenza. In tal caso sarà sufficiente farla scorrere per breve tempo per eliminare l’inconveniente.

''L’azienda – conclude la nota - resta comunque a disposizione per le dovute informazioni o richiesta di interventi urgenti attraverso il proprio ufficio di pronto intervento 24 ore su 24 al seguente numero verde: 800 250 445''.