Città di Castello, perde il controllo dell'auto e danneggia 5 auto

Ha centrato 5 vetture mentre alla guida della sua auto: una volta sceso, si è rifiutato di fare l'alcoltest. Così i carabinieri hanno denunciato un trentaquattrenne di San Giustino per ''rifiuto di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica'', ritirandogli immediatamente la patente di guida ed affidando il veicolo ad altra persona in grado di ricondurlo presso l’abitazione di residenza dell’uomo.

Il tutto è accaduto domenica notte, quando i militari dell’Aliquota Radiomobile, sono intervenuti in Viale Nazario Sauro di Città di Castello a seguito della chiamata di alcuni residenti svegliati dai forti rumori causati da un impatto tra autovetture.

L’uomo, infatti, alla guida della sua vettura, per cause in corso di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo dell'auto, andando a danneggiare 5 mezzi in sosta. Non solo, ma una di queste andava anche a colpire con forza il muro esterno di un edificio storico danneggiandolo in maniera evidente.

I militari hanno quindi proceduto all’esecuzione dei rilievi di rito negli incidenti stradali e, quando hanno richiesto al giovane di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificarne lo stato psicofisico, ha rifiutato.

A suo carico i carabinieri, in relazione alla grave e pericolosa condotta di guida ed al rifiuto espresso, lo hanno denunciato.