Pisa-Perugia, mistero Falzerano: il jolly ancora fuori dai convocati di Cosmi

MIstero Falzerano in casa Perugia. Titolare sia con Massimo Oddo e poi con Serse Cosmi fino al match di Frosinone, il jolly biancorosso salito alla ribalta della cronaca anche per le sue esibizioni al pianoforte (virali quelle all'aeroporto di Sant'Egidio prima della partenza per Crotone e poi alla cena del 'Natale Biancorosso') è stato scluso dalla lista dei convocati per la trasferta di Pisa (Grifo in campo domani, sabato 29 febbraio, ala ore 15) come era già accaduto nell'ultimo match perso in casa contro l'Empoli (terzo ko di fila per i biancorossi). Con Cosmi 'silenziato' dalla società difficile capire i motivi della decisione presa dal tecnico di Ponte San Giovanni nei confronti del centrocampista che negli ultimi giorni si è allenato regolarmente in gruppo. Out anche lo squalificato Iemmello e gli infortunati Angella e Gyomber, mentre tornano in lista Capone, Nzita e Benzar che erano rimasti a loro volta fuori dai convocati per il match contro lo Spezia.

I CONVOCATI - Portieri: Vicario, Albertoni, Fulignati. Difensori: Rosi, Rajkovic, Sgarbi, Falasco, Di Chiara, Benzar, Mazzocchi, Nzita. Centrocampisti: Carraro, Konate, Greco, Falzerano, Nicolussi Caviglia, Dragomir. Attaccanti: Melchiorri, Falcinelli, Buonaiuto, Capone.