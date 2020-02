Perugia, la morte di Gaucci: il messaggio di Cosmi è da brividi

Un nodo in gola. Un'emozione digitale ma che tocca il cuore. Luciano Gaucci è morto e Serse Cosmi affida il suo messaggio, privato e intenso, a Instagram. Dal suo profilo ufficiale una foto che riporta i tifosi del Perugia indietro nel tempo. Un bacio che oggi, 1 febbraio 2020, è un addio: "Riposa in pace Big Luciano..... oggi solo silenzio e tristezza. Ti porterò sempre nel mio cuore". Un dolore immenso per l'uomo lanciato in serie A proprio da Luciano Gaucci.

Serse Cosmi ha poi parlato ai giornalisti che in queste ore stanno provando a raccontare Luciano Gaucci. Il presidente al quale deve di più l'attuale allenatore del Grifo: "Sono sconvolto". Due parole e poi il silenzio al telefono, mentre prepara con la squadra la partita in casa della Juve Stabia. Cosmi ha preferito parlare con i social, con quella foto e quelle parole che vengono dal cuore.