Cremonese-Perugia 2-1, Oddo contro l'arbitro: "Il primo gol in fuorigioco. L'espulsione? Chiedete a lui..."

È un Massimo Oddo amareggiato quello che si presenta ai microfoni dopo la sconfitta del suo Perugia allo 'Zini' con la Cremonese: “Peccato – ha detto il tecnico del Grifo -, perché abbiamo sbagliato tanti gol e ci è mancata la stoccata finale in quattro o cinque occasioni che ci eravamo costruiti mentre loro sono stati pericolosi solo in ripartenza. Abbiamo dominato nel secondo tempo e dopo l’1-1 avevamo la partita in mano, ma anche dopo il secondo gol preso abbiamo continuato a spingere senza purtroppo arrivare al pari. Dal punto di vista del gioco la squadra ha fatto quello che doveva contro una squadra chiusa che ha giocato sulle ripartenze”.

Cremonese-Perugia 2-1: non basta Vicario, scintille tra Oddo e Di Chiara

I DANNI DELL'ARBITRO - A Oddo però non è piaciuta la direzione di gara del fiorentino Borrelli: “Dalla panchina il loro primo gol sembrava in fuorigioco e poi è stato confermato. Gli arbitri sono umani e possono sbagliare ma l'errore è clamoroso, perché oltre a Claiton c’era un altro giocatore in fuorigioco netto, che copriva la visuale a Vicario. L’espulsione? Chiedete a loro, probabilmente si sentivano in colpa per i danni fatti prima. Credono che ce l’hanno tutti con loro mentre io parlavo solo con i miei ragazzi”. Ai microfoni di Tef Channel gli chiedono poi i motivi che lo hanno portato a preferire Falzerano tra i titolari al posto di Buonaiuto (entrato poi nella ripresa): “Sono due giocatori diversi ma in questo caso volevo dare più corsa all'indietro su quella fascia, dove mi aspettavo più spinta dalla Cremonese”.

