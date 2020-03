Coronavirus, il Coni blocca tutto lo sport: sospesi anche i campionati di calcio di Serie A e B

La notizia era nell'aria già da questa mattina, dopo che l'Assocalciatori e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora avevano chieso di fermare i campionati di calcio per l'emergenza Coronavirus, a partire da una Serie A che come la B nello scorso week end aveva giocato a porte chiuse.

Una decisione da parte della Figc era attesa dal consiglio straordinario della Figc fissato per domani (10 marzo) ma ad anticipare tutti e bloccare lo sport ci ha pensato direttamente il Coni capeggiato da Giovanni Malagò che - insieme ai presidenti federali riuniti dalle 15 di oggi (9 marzo) - ha "sospeso tutte le attività sportive a ogni livello" ma ha anche chiesto "al Governo di emanare un apposito Decreto che possa superare quello attuale in corso di validità". Si fermeranno dunque anche i campionati di calcio di Serie A e Serie B, con il Perugia - che si stava preparando alla prossima trasferta di Ascoli (che era in programma sabato 14 marzo, ore 15) - costretto come gli altri club ad adeguarsi.