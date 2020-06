Ascoli-Perugia 0-1, Cosmi: "Iemmello? Attacco super, godiamocelo e fatemi scegliere..."

È un Serse Cosmi visibilmente soddisfatto quello che parla dopo l'1-0 con cui il suo Perugia è passato sul campo dell'Ascoli al rientro in campo dopo il lungo stop dovuto all'emergenza coronavirus. Un Grifo che nonostante i tre mesi senza gare giocate ha mostrato forza e brillantezza. "La condizione fisica sarà una una delle componenti fondamentali - ha detto il tecnico del Perugia in collegamenti con 'Tef Channel' -. Per queste 10 gare ci vogliono però anche tante altre cose, le stesse cose che servono per essere una squadra di calcio come la intendo io. Intanto credere nelle proprie potenzialità come è successo oggi, con una squadra che gioca mantenendo un assetto tattico importante e con determinaazione, concentrazione, applicazione e orgoglio".

NUOVA ARMONIA - È un Perugia vivo, ritrovatosi nell'ultimo match pre-Covid vinto contro la Salernitana e compattatosi prima in quarantena ("I ragazzi hanno lavorato da soli da grandi professionisti") e poi sul campo, al rientro dopo l'interminabile 'astinenza' da pallone: "In queste tre settimane abbiamo parlato tra di noi e i ragazzi si sono ritrovati. Abbiamo deciso che questa squadra e questo allenatore dovevamo fare assolutamente di più di quanto fatto fino a tre mesi fa". E Cosmi spera che questa sia la svolta buona: "Senza illuderci, perché il calcio ormai lo conosco, ma questa gara ci ha fatto capire che la strada intrapresa in questo ultimo mese è quella giusta".

HANS COME 'PABLITO' - Il tecnico 'rilegge' poi la partita in una sorta di 'moviola', scherzando sul gol di Nicolussi Caviglia, giovane talento in prestito dalla Juventus: "Nei primi 25 minuti siamo stati straordinari e mi sono anche arrabbiato con la squadra, perché non si può giocare con quella rabbia e capacità tattica senza segnare. Li abbiamo praticamente chiusi nella loro metà campo, poi ci siamo abbassati un po' perché è impossibile aggredire alto per 90' ma dimostrando di saperci difendere in modi diversi. Nella ripresa già con Nicolussi abbiamo sfiorato il vantaggio e poi è arrivata quella giocata straordinaria di Iemmello, che le sa fare, e Hans ha segnato. Nello spogliatoio ci ho anche scherzato: mi ha ricordato il gol di Paolo Rossi nell'82, su assist di Bruno Conti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Continua a leggere >>>