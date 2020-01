Calciomercato, Perugia: da Taugourdeau e Voltan a Capone e Buonaiuto, situazione 'fluida' in casa Grifo

Mercato fluido e in continua evoluzione per il Perugia, che si prepara al rush finale di questa finestra di gennaio che chiuderà domani (venerdì 31, ore 20). Già chiuse le operazioni che hanno portato a Pian di Massiano lo svincolato difensore serbo Rajkovic e il terzino destro rumeno Benzar (27), quest'ultimo arrivato in prestito dal Lecce e già in campo nel finale del match vinto contro il Livorno al Curi, il direttore tecnico Roberto Goretti sta lavorando per sfoltire la rosa e per consegnare a Serse Cosmi almeno un altro rinforzo a centrocampo. Il punto sulle trattative del Grifo...