Calciomercato, Perugia: il Pescara torna su Melchiorri, scambio con Scognamiglio?

“Le cessioni saranno fondamentali come gli acquisti”. Una frase ripetuta da Serse Cosmi anche alla vigilia della sfida contro il Chievo a Verona, in cui il tecnico dovrà fronteggiare l'emergenza in attesa di qualche rinforzo da qui alla fine della sessione invernale di calciomercato (31 gennaio ore 20). E la prima uscita potrebbe essere quella di Federico Melchiorri, 33enne attaccante non convocato per la sfida del 'Bentegodi' (ufficialmente per un problema al perone) che nei giorni scorsi è stato corteggiato in C dalla 'corazzata' Bari e in B dall'Entella e dal Vicenza, con quest'ultimo club che si è tirato indietro come gli altri di fronte alle richieste del Perugia che ha un'opzione per il rinnovo del contratto dell'attaccante in scadenza a giugno.

SCAMBIO CON SCOGNAMIGLIO? - Il Grifo intende monetizzare e nelle ultime ore si è rifatto sotto il Pescara, che vorrebbe riportare Melchiorri in Abruzzo (45 presenze e 14 gol tra i cadetti nella stagione 2014/15) dopo che è sfumato Stefano Pettinari (27) passato dal Crotone al Trapani: secondo quanto riposta 'Sky Sport' “nelle ultime ore c’è stato un incontro con l’entourage del giocatore per capire gli eventuali margini di trattativa con il Perugia che detiene il cartellino”. E chissà che il direttore tecnico perugino Roberto Goretti non riesca ad approfittare di questo nuovo scenario per mettere in piedi uno scambio con il difensore ed ex grifone Gennaro Scognamiglio (32 anni), che ha lavorato con Cosmi a Trapani ed è stato chiesto invano nei giorni scorsi al presidente pescarese Daniele Sebastiani. Le alternative al centrale di Granano restano Felipe (35) e Salamon (28) della Spal, che aspettano però di capire se arriverà per loro un'offerta della A, mentre si attende a breve la definizione dell'arrivo in prestito dal Lecce del terzino destro rumeno Romario Benzar (27).

OCCHIO A DELI - Per quanto riguarda il centrocampo invece non sarà facile 'regalare' a Cosmi il regista Scozzarella, da lui allenato a Trapani e in uscita dal Parma ma probabilmente destinato a restare in A, ma torna in auge il nome di Francesco Deli (25) che il Perugia ha inseguito senza successo in estate e che ora sembra destinato invece a lasciare la Cremonese. In uscita è intanto ufficiale il prestito alla Giana Erminio dell'attaccante Jacopo Manconi (25) che in estate era stato girato sempre a titolo temporaneo al Gubbio e resterà dunque in Serie C.