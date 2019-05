Cena di classe in arrivo? Ecco la "top ten" delle pizzerie di Perugia per la fine della scuola

La fine dell’anno scolastico è alle porte e sicuramente anche a voi toccherà il rito di festeggiare con i vostri figli e i loro scalmanati compagni l’ultimo giorno di scuola con l’imperdibile cena di classe.

Se state cercando a Perugia il luogo giusto che abbini una buona pizza, un locale spazioso e un prezzo umano (specie se dovete ripetere a breve la serata con la classe dell’altro figlio) ecco che cosa consiglia TripAdvisor per voi nella top ten delle pizzerie di Perugia. E TripAdvisor, si sa, è uno strumento democratico, perché sono proprio i clienti che hanno già fatto la loro esperienza a descrivere e a “quotare” il locale in questione…

Quindi, sia che siate onnivori, vegani o celiaci, troverete in questi locali di Perugia quello che fa per voi e per la vostra cena di classe:

Ristorante Il Caldaro

Str. della Bruna, 32, 06134 Perugia PG tel 327 734 7710 web: http://www.ilcaldaro.it/

Pizzeria Non Vedo l'Ora

Via Umbria, 55, 06132 Perugia PG tel 075 607297 web: http://www.pizzerianonvedolora.it/

Al Mangiar Bene

Via della Luna, 21 tel 075 573 1047 web: http://www.almangiarbene.it/

Trilogy Club - Ristorante Pizzeria Birreria

Via Stazione, 4, 06080 Ramazzano - Le Pulci PG tel 333 354 0052 web: https://www.trilogyclub.it/

Storie Perugine

Corso Cavour, 46, Perugia tel 075 372 1059 web: http://www.storieperugine.it/

Gatto Nero

Via della Pallotta, 18, 06126 Perugia tel 075 31783

La Locanda dei Golosi

Strada Eugubina, 225, 06134 Pieve Pagliaccia PG tel 075 591 8606 web: http://www.lalocandadeigolosi.it/

Ristorante Ferrari

Via Scura, 06123 Perugia PG teò 075 572 2966 web: http://www.ristoranteferrari.com/

La Luna Nel Pozzo

Str. Settevalli, 838, 06132 Perugia PG tel 075 527 1910 web: http://www.lalunanelpozzo.biz/

Il Bacio

Via Boncambi, 6, 06123 Perugia tel 075 572 0909 web: http://www.ristoranteilbacio.it/