Norcia, approvata la proposta sui programmi di ricostruzione post-sisma

A Norcia è pronta la proposta riguardo i programmi di ricostruzione post sisma da inviare all'USR e al commissario straordinario per la ricostruzione. Nella mattina di oggi (mercoledì 6 maggio) la giunta comunale ha infatti emanato una delibera che fa seguito all'intesa data dalle Regioni all'ordinanza 101/2020 dello scorso 30 aprile. Si avvia così l'iter relativo alla definitiva soluzione delle problematiche relative alla modifica della sagoma sul territorio comunale.

“La proposta che abbiamo approvato oggi non ha bisogno di partecipazione - spiega il sindaco Nicola Alemanno - perché prevede che vi siano ricompresi tutti gli abitati delle aree sottoposte a vincolo, quindi nessuno sarà escluso. I piani potranno comunque essere aggiornati e modificati anche in seguito. È un altro tassello importante, frutto di un lavoro che non si è mai fermato, in stretta sinergia con la nuova Struttura Commissariale. Il tempo non è una variabile secondaria lo abbiamo ripetuto tante volte. Gli uffici del comune di Norcia hanno elaborato e inviato alla Regione dell'Umbria il programma che avevamo predisposto in quest'ultimo periodo. Seguiremo ora l'evoluzione fino all'approvazione finale da parte del Commissario che speriamo - conclude il primo cittadino nursino - possa avvenire prima dell'estate, così da consentire a tutti coloro che a causa di questo problema fino ad oggi non hanno potuto presentare i loro progetti di poter procedere".