Aborto Farmacologico, dieci opere di protesta consegnate in Regione: il collettivo chiede un passo indietro

Altra manifestazione contro la decisione della Giunta regionale dell'Umbria di sospendere la possibilità dell'aborto farmacologico in Day Hospital negli ospedali regionali. Il collettivo Becoming X Art+Sound Collective formato da disegnatori, fumettisti, illustratori, fotografi, designer e musicisti - nato a Perugia ma si muove su tutto il territorio nazionale - hanno depositato le loro opere di protesta davanti all'ingresso di Palazzo Donini.

"Siamo artisti, lavoratori e cittadini che vivono il proprio territorio, siamo donne e uomini - hanno rivendicato - e sentiamo l’urgenza di prendere posizione contro la modifica della Delibera Regionale per cui da oggi non sarà più possibile l’Interruzione Volontaria di Gravidanza farmacologica in day hospital o a domicilio. Questa mattina, 29 giugno 2020, abbiamo lasciato fuori Palazzo Donini 10 pannelli realizzati in originale per la Presidente e la Giunta, con l’intento di far rivedere una scelta che pare ideologica e che non tutela la salute della donna ma piuttosto reprime libertà e autodeterminazione femminile".

Se la Regione non tornerà sui suoi passi il collettivo tornerà di nuovo a farsi sentiere: "Saremo ancora impegnati direttamente, utilizzando le nostre qualità e talenti per sensibilizzare l’opinione pubblica e la classe politica riguardo a temi che, come questo, interessano tutti, uomini e donne, senza distinzioni".