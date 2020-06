Registro Tumori, De Luca (M5S): "Coletto, che fine ha fatto la convenzione?"

Dai banchi dell'opposizione di Palazzo Cesaroni arriva una nuova domanda all'assessore regionale alla sanità. Stavolta il punto è il Registro Tumori. E la questione è: "Che fine ha fatto la convenzione di cui parlava l'assessore Coletto?". A metterla sul tavolo è il consigliere regionale del Movimento 5Stelle Thomas De Luca: "Dopo le denunce sul mancato rinnovo della convenzione tra Regione e Università - spiega - , l'assessore Coletto si era impegnato con tanto di comunicati a farne una nuova e far ripartire l'attività del Registro Tumori. Ad oggi, oltre a non aver risposto all'interrogazione, della convenzione non se n'è saputo più nulla".

E ancora: "Ci chiediamo se la giunta regionale intenda salvaguardare la continuità e l'operato del Registro Tumori umbro potenziando le risorse. L'assessore Coletto chiarisca definitivamente quali sono le risorse che la giunta intende mettere a disposizione e le tempistiche per la firma di nuovo protocollo".

In un'interrogazione presentata l'11 febbraio, prosegue De Luca, "chiedevamo conto della continuità operativa del Registro e soprattutto una nuova convenzione pluriennale per garantire adeguate risorse. Ancora nessuna risposta dall'assessore alla nostra interrogazione e ovviamente nessuna nuova convenzione per far ripartire l'attività del Registro Tumori, ferma al 2016".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La convenzione con l'Università dal 1993 al 2015, spiega il pentastellato, "prevedeva una spesa annua di 380 mila euro. Spesa che poi nel 2016 è passata a 180 mila euro con alcuni mesi non coperti ed il personale ridotto da 16 a 5 unità. Ma ora spetta alla nuova amministrazione decidere se investire o meno su un'idea di sanità pubblica basata sul controllo dei fenomeni".