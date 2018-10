Romizi ritira la licenza dell'Afro Pub di Fontivegge, esulta la Lega: "Chiusa una 'mina vagante' per la sicurezza"

Il sindaco Andrea Romizi mette nero su bianco la chiusura dell'Afro Pub di Fontivegge. Con una ordinanza, proposta dal Prefetto su segnalazione del Questore di Perugia, ha revocato l'autorizzazione all'attività di somministrazione di cibo e bevande per il locale della discordia. E la Lega esulta, con la parola chiave della campagna elettorale delle politiche: "E' stato ripristinato il buonsenso".

Il Direttvo del Carroccio e il responsabile della campagna elettorale di Perugia, il senatore Simone Pillon, si schierano con il sindaco, il prefetto e il questore di Perugia: “Quel pub – scrivono dalla Lega – è sempre stata una mina vagante in termini di sicurezza tant’è che è stato chiuso e riaperto più volte, finalmente è la decisione definitiva. Ci sentiamo in dovere di ringraziare chi, in questo periodo ha lavorato con dedizione per il bene del territorio cercando di garantire la sicurezza cittadina anche quando la burocrazia diventa un impedimento".

E ancora, con riferimento a Fontivegge. Ma non solo: "Confidiamo che quanto deciso dalle massime autorità sia solo il primo di una serie di provvedimenti che riporteranno il buon senso nel nostro capoluogo, Perugia ha bisogno di riacquistare la dignità a partire da un concetto cardine per la Lega ovvero la sicurezza cittadina".