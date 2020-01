Umbria ancora sotto zero: la morsa del gelo non si placa, pericolo ghiaccio sulle strade

Non si placa la morsa del gelo sull'Umbria, che anhe oggi (9 gennaio) si è svegliata con temperature sotto lo zero. Come nei giorni scorsi il picco di freddo si è registrato a Cascia, dove il termometro ha segnato -10,9 gradi (-9,8 a Castelluccio di Norcia e -6 a Norcia). Sotto lo zero sono finite anche Perugia (-0,1) e Terni (-1,1) ma il gelo non ha risparmiato nemmeno Foligno (-4,7); Gubbio (-4,2); Città di Castello (-4,9); Spoleto (-1,1); Castiglione del Lago (-4,2); Todi (-1); Orvieto (-4,2) e Amelia (-3,2). Pericolo ghiaccio sulle strade dunque, soprattutto nelle prime ore del mattino, anche nei prossimi giorni.

LE PREVISIONI - Queste intanto le previsioni di 'Umbria Meteo' per il resto della giornata di oggi e per i prossimi giorni. Oggi (9 gennaio): al mattino cielo sereno con gelate nelle valli, temperature minime in calo e venti assenti o deboli variabili; al pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso, temperature massime stazionarie o in lieve calo e venti deboli sud occidentali; in serata e durante le ore notturne successive cielo sereno con formazione di nebbie nelle valli e venti assenti o deboli sud occidentali. Domani (10 gennaio): al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso con nubi più presenti sull’Umbria settentrionale, nebbie nelle valli, temperature minime in aumento e venti deboli meridionali con qualche rinforzo in Appennino; al pomeriggio cielo ancora nuvoloso o molto nuvoloso sull’Umbria settentrionale, nuvolosità in calo con rasserenamenti nel resto della regione, temperature massime stazionarie o in lieve calo e venti deboli meridionali; in serata nuvolosità in generale, temperature in lieve aumento, durante le ore notturne successive cielo da nuvoloso a molto nuvoloso sull’Umbria centro settentrionale, poco nuvoloso o temporaneamente nuvoloso sul resto della regione con venti assenti o deboli orientali. Sabato (11 gennaio): al mattino cielo nuvoloso o localmente molto nuvoloso con nubi che tenderanno a concentrarsi in Appennino e a diminuire sull’Umbria centro occidentale, temperature minime stazionarie od in lieve aumento con venti da deboli a moderati nord orientali; nel pomeriggio cielo ancora nuvoloso in Appennino, sereno o poco nuvoloso nel resto della regione con temperature massime stazionarie o in lieve calo e venti deboli o moderati nord orientali, in attenuazione; in serata sereno o poco nuvoloso con nubi più presenti in Appennino, durante le ore notturne successive cielo sereno. con venti deboli nord orientali con qualche rinforzo in Appennino.