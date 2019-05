Perugia, l'Università dei sapori apre le porte ai giovani esperti del futuro

Alla scoperta dell'Università dei Sapori di Perugia. Il 23 giugno, dalle 11 alle 17, il centro di formazione dedicato alla cultura dell'alimentazione e dell'ospitalità apre le porte a studenti e famiglie per far conoscere la propria offerta formativa. Sia quella gratuita riservata agli under 18 sia quella destinata agli allievi dai 18 anni in su, con una novità assoluta: un piano didattico di corsi base concepiti proprio per agevolare l’inserimento nel mercato del lavoro e rispondere ai bisogni ed alle esigenze dettate dalle stesse aziende di settore.

Saranno allestiti infopoint e spazi dedicati presso i quali gli studenti potranno reperire ogni informazione utile e il materiale informativo relativo ai corsi, alle opportunità formative e ai servizi erogati dal Centro di Formazione. Saranno presenti, oltre agli operatori dell’orientamento, docenti ed ex allievi per rispondere alle domande degli interessati e sollecitare curiosità in un’ambientazione unica e coinvolgente. Saranno infatti organizzati cooking show e momenti interattivi con finali a sorpresa e concrete agevolazioniper chi parteciperà all’evento. E’ inoltre già possibile fissare un incontro personalizzato con lo staff durante il quale verranno illustrati con precisione i corsi di studio e le informazioni necessarie su tempi, rette, iscrizioni, facilitazioni, strutture, servizi, corsi diurni e serali.

Per prenotare un colloquio individuale durante la giornata, scrivere a: uds@universitadeisapori.it.

Sarà una vera e propria full immersion nel mondo #universitadeisapori accompagnati da alcuni dei maestri della scuola per testare in prima persona la qualità dell’insegnamento, visitare gli spazi dedicati alla formazione, incontrare i docenti e i responsabili dell'Ufficio Didattico.

Unica scuola in Italia ad offrire corsi per tutte le professioni del gusto del made in Italy in aule-laboratorio specificatamente attrezzate, Università dei Sapori si rivolge ai giovani così come ai professionisti già affermati mettendo a loro disposizione maestri e strumenti idonei a stare al passo dei tempi, coniugando saper fare e competitività.

Un punto di riferimento internazionale per la formazione e l’aggiornamento gastronomico con aule-laboratorio all’avanguardia, un corpo docente formato da maestri e professionisti del food e del beverage ed un contatto diretto con aziende, ristoranti, alberghi e pasticcerie.

Con questa attenzione verso una preparazione adeguata e sistematica utile a forgiare professionisti capaci ma anche e soprattutto portatrici di una identità personale forte e ben radicata, Università dei Sapori rappresenta un’eccellenza nel panorama nazionale per il proprio settore di competenza, con più di 60mila ore di formazione erogate all’anno e un tasso di occupazione che supera il 90% ad un anno dal termine del percorso formativo, circa 1000 aziende appartenenti a vari settori produttivi coinvolte nell’attività del Centro, 130 eventi ed iniziative extraformative realizzate sia Open House che presso Fiere, premi e riconoscimenti internazionali, accordi quadro con Associazioni ed enti a carattere economico, sociale ed educativo e network e partnership attive in vari continenti.