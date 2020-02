Dal tartufo alla musica, dal teatro allo shopping: tutti gli eventi del week end a Perugia

Resilienti al Cronovirus, gli abitanti di Perugia e dintorni hanno davanti un fine settimana ricco di eventi e proposte di divertimento per ogni "palato", per il primo fine settimana che ci traghetterà nel mese di Marzo.

E proprio per iniziare dal palato, e da quello più fino, sabato 29 Febbraio e domenica 1 Marzo a Norcia prenderà il via l'attesa e amata Mostra Mercata del tartufo nero e delle eccellenze enogastronomiche locali, Nero Norcia 2020.

Musica di ogni genere animerà poi il weekend perugino, con il concerto del pianista Benedetto Lupo per gli Amici della Musica, che incanterà il pubblico sabato 29 alla Sala dei Notari. Ancora musica, ma stavolta per gli amanti del jazz, che potranno assaporare note e buon cibo al Ristorante Giò Jazz di Perugia dove sabato 29 febbraio si svolgerà la consueta rassegna "Food & Jazz dal Vino".

Anche gli amanti dell musica sperrimentale avranno pane per i loro denti con il duo Hackedpicciotto al Cinematografo Comunale Sant'Angelo.

Dalla musica alle mostre, prende il via sabato 29 Febbraio per concludersi l'8 Marzo (Palazzo Penna, Perugia) la mostra "Donna vede Donna", dove scatti e versi si alternano sapientemente per rimettere al centro della società nella giusta prospettiva la femminilità e il suo ruolo cruciale.

Sempre su un importante tema sociale l'altra esposizione, presso il CERP della Rocca Paolina, per non dimenticare i territori del centro Italia colpiti dal sisma 2016: "Zona Rossa. Viaggio nei luoghi del terremeto 2016".

Poco più in là, presso la Sala Cannoniera della Rocca perugina, gli amanti dell'arcano potranno addentrarsi nella mostra "Non c'è bellezza senza mistero", sui grandi pittori del Novecento. Alle 17 del 29 Febbraio il vernissage.

Cambiando genere, ma sempre per divagarsi un po', tante possibilità saranno offerte anche dai palcoscenici dell'Umbria: per gli amanti della commedia, al Lyrick di Assisi arrivano "Andy & Norman", spettacolo del calendario Via col Venti; sabato 29 al Teatro dei Riuniti di Umbertid e ci sarà “L'esodo”, omaggio ad Achille Roselletti, di Nicola Mariuccini con Caterina Fiocchetti.

Infine, cambiando completamete tipo di occupazione...per gli amanti dello shopping c'è da tenersi forte: sabato 29 Febbraio tutti allo Sbaracco!