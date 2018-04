Perugia in Festa, il 25 aprile è il giorno della Libertà: tutto il programma degli onori ai martiri e ai partigiani

Si svolgeranno, secondo tradizione, mercoledì 25 aprile le cerimonie commemorative in occasione della Festa della Liberazione. Il programma prevede, anche quest’anno, alle 10,30 presso il civico cimitero deposizione di corone di alloro al Sacello dei caduti e sulle tombe delle medaglie d’oro della Resistenza, alla presenza delle autorità civili e militari. Alle 11.15 in Borgo XX giugno, commemorazione e deposizione di corone sulla lapide in ricordo dei patrioti fucilati dai nazi-fascisti. Alle 12 in via Masi deposizione di corone al monumento dell’Ara Pacis in memoria di tutti i caduti in guerra.