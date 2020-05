Maratona social dell'Università dei Sapori con due big della ristorazione

Fervono le attività dell'Università dei Sapori in previsione del Virtual Open Day del 30 maggio. L'evento infatti verrà preparato da due dirette Facebook, una il 19 e una il 27 Maggio, in cui interverranno due big del mondo della ristorazione.

Oggi (ore 17.30) è la volta del campione del mondo di Pasticceria Leonardo Di Carlo, definito l'“Alchimista della Pasticceria”, il pioniere della #Pasticceria Scientifica. Conosciuto dal grande pubblico per il popolare programma televisivo di RAI2, “IL PIU’ GRANDE PASTICCERE”, non perde mai d’occhio l’evoluzione della Pasticceria, facendosi forte del concetto di scienza creativa, secondo una visione moderna e dinamica.

Ad intervistare Di Carlo il giornalista e autore televisivo Matteo Grandi, assieme al prof. Paolo Guidi, docente di Università dei Sapori e docente universitario di Economia e Gestione delle Imprese Turistiche e Marketing, profondo conoscitore del settore Ho.Re.Ca.

Il secondo appuntamento previsto dal Centro di Formazione e Cultura dell’alimentazione e dell’Ospitalità umbro si terrà il 27 Maggio alle ore 12:00 in collegamento Facebook con lo chef stellato Gennaro Esposito, considerato uno tra i cuochi più rappresentativi della cucina gastronomica italiana. Esposito, patron del ristorante Torre del Saracino, vive e lavora tuttora nella sua terra nativa, Vico Equense, luogo in cui è cresciuto e dove ha studiato. Allievo tra l'altro di Gianfranco Vissani, Esposito non recide mai il legame con il suo territorio che è ancora oggi il tratto distintivo delle sue creazioni, a metà strada fra tradizione e creatività.