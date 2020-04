Coronavirus, ristoranti e alberghi in ginocchio: "In Umbria danni per 170 milioni di euro"

Danni per 170 milioni solo in Umbria. Questo è l'impatto che l'emergenza coronavirus rischia di avere sui ristoranti e gli alberghi di una regione turistica come la nostra secondo le stime dell’Osservatorio sui bilanci delle srl, pubblicato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti tenendo conto del blocco delle attività nei mesi di marzo e aprile e della graduale ripresa dell’attività nei mesi successivi. E se a livello regionale la più colpita è la Lombardia (fatturato in calo di 3,5 miliardi di euro) seguita da Lazio (-2,7 miliardi) e Veneto (-1,6 miliardi), a livello nazionale il fatturato del comparto cala di -16,7miliardi (-44,1% dei ricavi del 2019) divisi tra la ricettività alberghiera (perdita di 7,7 miliardi di euro, pari a -54%) e ristorazione (contrazione di 8,3 miliardi pari a -37%). Ristorazione che in Umbria (-96.628 milioni di euro) paga più della ricettività alberghiera (-73.366 milion).

"La stima - spiegano dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti - è stata condotta su un campione di società includendo tutte le Srl che hanno presentato almeno un bilancio nell’ultimo triennio disponibile (2016-2018) con stime relative ai soli bilanci delle Srl del settore Ristorante e alberghi e pertanto non riferibili all’intero settore che, sulla base di dati Istat 2017 è costituito da circa 328 mila imprese, tra cui circa 160 mila ditte individuali e 90 mila società di persone oltre a quasi 3 mila cooperative". Diverso il metodo per i due comparti: per il comparto 'alloggio' si è tenuto conto della forte stagionalità dell’attività produttiva, adoperando i dati Istat sui flussi turistici 2019 stagionalizzati per trimestre e tenendo conto del blocco delle attività nei mesi di marzo e aprile e della graduale ripresa dell’attività nei mesi successivi; per il settore della ristorazione si è tenuto invece conto di attività in continuità anche nei mesi di lockdown (ad esempio per cibi da asporto o per particolari servizi di catering e mense) e, in ogni caso, di una non completa ripresa dell’attività produttiva fino a dicembre 2020.