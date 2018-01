Cucinelli vende il 6% delle sue azioni per donare più di 100 milioni in beneficenza

Brunello Cucinelli vende le sue azioni (pur restando in maggioranza assoluta) per “contribuire ad abbellire l’Umanità”. Fedone, la società che attualmente detiene una partecipazione del 57% di Brunello Cucinelli, ha avviato la cessione del 6% del capitale della società attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all'estero.



E visto che la capitalizzazione di mercato di Brunello Cucinelli si aggira sui 2 miliardi, il valore attribuito dagli investitori alla quota supera i 100 milioni di euro. Soldi destinati alla Fondazione di famiglia. I compratori, ha spiegato Cucinelli al Financial Times, saranno investitori americani.

Il re del Cachemire ha spiegato al maggiore quotidiano economico del mondo che "intende rimanere azionista di maggioranza della compagnia che ha fondato 40 anni fa, ma voleva reperire fondi per portare avanti il suo progetto lungo di vita di restaurare la propria comunità locale". Cucinelli "vuole separare il business a lungo termine dalle attività filantropiche". La famiglia "ha deciso per la vendita dopo una discussione sulle strategie per i prossimi 15, 30, 40 anni".





"Ribadiamo con forza la volontà mia e della mia famiglia di rimanere nel lunghissimo periodo azionista della Società mantenendo la maggioranza assoluta delle azioni", sottolinea Brunello Cucinelli. "Il fine di questa operazione - spiega - è quello di raccogliere fondi che possano in qualche maniera permettere alla mia famiglia e alla nostra Fondazione di proseguire quel sogno, da sempre amato, di contribuire ad 'abbellire l'Umanità". Ultima impresa, in ordine di tempo, il restauro del Teatro Morlacchi a Perugia.