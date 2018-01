LA RICETTA Dolci di Carnevale, ricette e consigli per preparare le Castagnole alla umbra... deliziose!

Le Castagnole sono un'altra ricetta imperdibile per chi festeggia il Carnevale. Dalla forma arrotondata a forma di castagna( da quale ne riprende appunto il nome) è il dolce classico di carnevale insieme alle chiacchiere, alle zeppole, agli arancini e alle frittelle. Seppur appartenete alla tradizione della Liguria, Emilia-Romagna e Marche, per diffusione e facilità di preparazione è divenuto col tempo una tipicità carnevalesca anche nella nostra regione. Ecco gli ingredienti e i passaggi per prepararli:

350g circa di Farina 00

2 Uova

75g di zucchero

75g di olio di semi di girasole

mezza bustina di lievito

un po’ di Rhum o di Liquore all’anice

Olio per friggere

In una ciotola mescolare 2 uova, 75g di zucchero, 75g di olio di semi di girasole, mezza bustina di lievito vanigliato, un po’ di liquore all’anice o rum, infine 350g di farina da aggiungere poco per volta mescolando per bene. Quando l’impasto comincia ad indurirsi continuiamo a lavorare con le mani sul tavolo finché risulta elastico e omogeneo.

Mentre scaldiamo l’olio per friggere in una padella capiente, ricaviamo dall’impasto delle strisce e le tagliamo a tocchetti con il coltello. Ora con le mani prepariamo una per una delle palline. Una volta pronto l'olio immergiamo una alla volta le palline, mescolando delicatamente per cuocerle da tutti i lati. Quando le castagnole sono belle dorate le togliamo dall’olio e le passiamo sulla carta assorbente, e procediamo a cuocerle tutte in questo modo. Come tocco finale aggiungere lo zucchero a velo.