Scoppia rissa tra commercianti in centro durante Umbria Jazz: quattro condanne

Rissa con tanto di bastonate, quella scoppiata nel luglio di quest'anno in via Bartolo, nel cuore del centro storico perugino che proprio in quei giorni stava ospitando l'edizione '18 di Umbria Jazz. Teatro del parapiglia, la centrale via Bartolo, dove quattro commercianti - due italiani e due turchi - per banali motivi hanno dato vita a quella che a tutti gli effetti è stata una vera e propria rissa.

Due i feriti, e gente sgomenta per un fattaccio svoltosi in pieno fermento per un festival che coinvolge ogni anno migliaia di turisti dal mondo. Il processo a carico dei quattro commercianti imputati per rissa aggravata in concorso, si è definito mercoledì mattina con altrettante sentenze di condanna emesse a carico di tutti i coinvolti: ai due italiani è stata inflitta una condanna a un anno ciascuno, per i due cittadini turchi, invece, un anno e sei mesi di reclusione.

Motivi banali quelli che avrebbero innescato la miccia tra i quattro: secondo quanto ricostruito, prima di venire alle mani ci sarebbe stata una discussione per via di un deposito di rifiuti lasciati in prossimità di uno dei locali dei titolari "coinvolti". Per il locale etnico, a seguito del grave episodio, scattò anche la chiusura per 10 giorni. Per i 4 coinvolti, invece, l'obbligo di firma così come disposto dal giudice all'esito dell'udienza di convalida d'arresto. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Donatella Panzarola e Marco Baldassarri.