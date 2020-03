Coronavirus, altri segnali positivi: raddoppiano i guariti clinicamente (169), 4mila gli umbri fuori dall'isolamento

Secondo bollettino della regione sui contagi, seconda analisi all'insegna di una prudentissima speranza. I dati sui contagiati alle 8 del 30 marzo non sono l'unico elemento positivo, anche se è importante sottolinerlo, indicano una riduzione da 48 ore dei casi: passati da una media con picchi anche di 80 al giorno al dato attuale di 28 in più (in tutto 1051), tenendo conto che il numero dei tamponi effettuati è in crescita e non in diminuzione sulle 24 ore.

Il dato che fa ben più sperare è quello alle voci guariti e guariti clinicamente: 13 i pazienti totalmente guariti e rispediti a casa per un ritorno alla vita normale senza rischi per la comunità. Quelli che non manifestano più sintomi dopo una situazione difficile e sono guariti clinicamente - ma ancora sotto osservazione fino all'azzeramento dell'infenzione ancora evidentemente residuale, si attendono i tamponi negativi definitivi - si attestano intorno ai 169 oltre 80 in più rispetto a ieri. Altro segnale di speranza importante che, va precisato, deve nelle prossime settimane essere confermato dai tamponi con risultato negativo che ne accertano la definitiva scomparsa del virus.

Terzo aspetto: balzo in avanti importante di coloro che erano a rischio infezione - per aver frequentato persone contagiate o luoghi a rischio - che ad oggi sono addirittura mille in più rispetto a quelli ancora in isolamento. I dati: le persone in osservazione sono 2864: di questi, 2182 sono nella provincia di Perugia e 682 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3827 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3020 nella provincia di Perugia e 807 in quella di Terni. Il quadro generale dell'Umbria permette al settore della terapia intensiva di riuscire ad offrire posti e massime cure senza andare in sofferenza: i pazienti (più gravi) sono ormai stabili intorno alle 44-47 unità. E' un virus sconosciuto, che fa paura, per il quale non c'è una cura ufficiale ma la sperimentazione sta dando primi frutti incoraggianti. Decisivi saranno i prossimi sei-sette giorni per capire se la curva dei contagi abbia iniziato una discesa in maniera costante.