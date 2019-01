Umbria, nuova allerta meteo della Protezione Civile: "Rischio neve e ghiaccio"

Nuova allerta meteo della Protezione Civile. Il Centro funzionale dell'Umbria ha diramato un bollettino di criticità per l'intera giornata di oggi, venerdì 4 gennaio. Come riportato dal sito della Protezione Civile, allerta gialla in tutte le zone della regione. "Rischio neve" nella fascia appenninica dell'Umbria e in Alto Tevere. "Rischio ghiaccio" in tutta l'Umbria.

Secondo le previsioni di Umbria Meteo oggi le temperature scenderanno di sei gradi rispetto alla media del periodo. Domani, sabato 5 gennaio, si dovrebbero toccare le temperature più basse.

Secondo le previsioni della Protezione Civile oggi "cielo parzialmente nuvoloso con nevicate in Appennino fino a quote basse, specie sui versanti orientali. Non si escludono locali deboli nevicate anche sulle zone di pianura delle zone centro meridionali fino alle prima ore della mattina. Nubi in aumento in serata". Temperature "in calo ulteriore specie le minime con gelate diffuse".