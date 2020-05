Escursionista eugubino trovato senza vita in montagna, il cordoglio del Sindaco

Parole di profondo cordoglio, quelle espresse dal Sindaco di Gubbio per la prematura scomparsa di Pierpaolo Filippini, eugubino di 40 anni. Il suo corpo è stato trovato dopo ore di ricerche sul versante meridionale del Monte Tremol. Pierpaolo da poco era domiciliato in Friuli per lavoro.

“Esprimo a Maria Clara Pascolini, già vicesindaco della nostra città e a Luigi Filippini, persona da anni impegnata nella promozione musicale di Gubbio, la mia vicinanza e la più viva partecipazione al dolore che li ha colpiti per la scomparsa del figlio Pier Paolo – ha detto il sindaco Filippo Mario Stirati - Si tratta di una tragedia che getta nella costernazione tutta la nostra comunità per la perdita di una giovane vita in circostanze drammatiche che ci hanno tenuto con il fiato sospeso fino al pomeriggio di ieri”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Voglio augurarmi che Maria Clara e Luigi, sempre appassionati e civilmente impegnati in tante azioni sociali e culturali a favore dei giovani e di tutto il nostro contesto cittadino, sappiano trovare conforto e consolazione, oltreché nella loro privata dimensione familiare, nella solidarietà e nelle relazioni di amicizia che hanno saputo sempre alimentare con generosità e dedizione”.